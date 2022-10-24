Госсовет Крыма поддержал законопроект об ужесточении ответственности за ЛГБТ-пропаганду

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Госсовет Крыма поддержал проект федерального закона об ужесточении ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

- На заочном голосовании поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ», - написал в своем telegram-канале спикер парламента республики Владимир Константинов.

Среди основных положений - запрет на пропаганду ЛГБТ и педофилии, запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола, в СМИ, интернете, книгах, кино, рекламе и так далее.

Штрафы за нарушение составят до 800 тысяч рублей для физлиц и до 10 миллионов рублей - для юрлиц.

Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма разрешил национализацию имущества недружественных стран. Вопрос вынесли на голосование 18 октября. В заочном голосовании «за» проголосовали 70 депутатов из 74, четверо - «против».

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