В очереди на паром со стороны Крыма стоят 100 машин

В очереди на паром со стороны Крыма стоят 100 автомобилей Фото: Евгения ГУСЕВА

В очереди на паром через Керченский пролив со стороны Крыма стоят 100 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

– В очереди с крымской стороны ожидают 100 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, с начала работы паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезли 18 951 пассажира и 8 778 транспортных средств. За этот период шесть паромов в совокупности сделали 244 круговых рейса.

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