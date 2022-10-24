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Экономика24 октября 2022 11:15

В очереди на паром со стороны Крыма стоят 100 машин

С начала работы паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли 18 951 пассажира и 8 778 транспортных средств
Дмитрий Коренев
В очереди на паром со стороны Крыма стоят 100 автомобилей

В очереди на паром со стороны Крыма стоят 100 автомобилей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В очереди на паром через Керченский пролив со стороны Крыма стоят 100 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

– В очереди с крымской стороны ожидают 100 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, с начала работы паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезли 18 951 пассажира и 8 778 транспортных средств. За этот период шесть паромов в совокупности сделали 244 круговых рейса.

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