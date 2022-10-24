С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались почти 19 тысяч пассажиров

За этот период шесть паромов в совокупности совершили 244 круговых рейса Фото: Дмитрий СТЕШИН

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли почти 19 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 18 951 пассажиров и 8 778 единиц транспортных средств, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков, – говорится в сообщении.

За этот период шесть паромов в совокупности совершили 244 круговых рейса. Напомним, последний паром начал работу 23 октября - в первый свой рейс «Конро Трейдер» перевез из терминала Рыбный 32 железнодорожных вагона.

Как ранее сообщили в Минтрансе Крыма, днем 24 октября своей очереди на паром с крымской стороны ожидали 100 автомобилей.

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