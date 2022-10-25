Погода на 25 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Золотая осень в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с., температура воздуха ночью 6...8°, днем 18...20°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 10-15 м/с., днем тепло 17…19°.

В Ялте, как сообщает yandex, +12…+17°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +12…17°, южный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +10 …+18°, южный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +11 …+17°, южный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +14…+17, южный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +8…+16°, скорость южного ветра 2-5 м/с. Пасмурно.

В Армянске +11…+17°, скорость юго-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +14 …+18°.

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