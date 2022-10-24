В Симферополе купили 35 квартир для детей-сирот

В настоящее время в Симферополе 586 человек из числа детей-сирот ожидают своей очереди на получение жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе, как и было запланировано, закупили 35 квартир для детей-сирот за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

- В 2022 году нам необходимо было приобрести 35 квартир для детей-сирот. Все квартиры приобретены. Из федерального бюджета нам было выделено 25,6 миллиона рублей, на которые было нужно приобрести 14 квартир. Из республиканского бюджета - 38,4 миллиона рублей на приобретение 21 жилого помещения, - сообщила начальник департамента жилищной политики администрации города Елена Ершова.

Кроме того, по ее словам, часть средств на эти цели были выделены бюджетом местного самоуправления - 108,7 миллиона рублей.

В настоящее время в Симферополе 586 человек из числа детей-сирот ожидают своей очереди на получение жилья. 422 из них уже совершеннолетние и вступили в право на получение квартиры.

Ранее сообщалось, что часть квартир в новом жилом комплексе «Симфония» передана администрации Симферополя. Строительство проведено в рамках инвестиционного проекта.

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