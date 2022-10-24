Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 13:50

На Крымском мосту рабочие начали сборку новых пролетов

Количество рабочих на объекте было увеличено до 450 человек
Дмитрий Коренев
На Крымский мост поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для его ремонта

На Крымский мост поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для его ремонта

Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымский мост поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для его ремонта. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, конструкции общей массой 1 218 тонн были изготовлены в рекордные сроки.

– На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов, – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Напомним, металлоконструкции изготавливались на трех отечественных заводах. Чтобы укрепить все четыре пролета, потребуется более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 километров сварочных швов.

Хуснуллин добавил, что количество рабочих на объекте было увеличено до 450 человек, количество задействованной техники – до 45 единиц.

Ранее сообщалось, что вице-премьер провел рабочее совещание со строителями и проектировщиками Крымского моста. В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с реконструкцией железнодорожной ветки. В начале ноября будут получены сроки и проектные решения относительно ее восстановления.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Восстановление переправы должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года, выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50