На Крымском мосту рабочие начали сборку новых пролетов

На Крымский мост поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для его ремонта Фото: Юлия МАРКИНА

На Крымский мост поставили весь объем металлоконструкций, необходимых для его ремонта. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, конструкции общей массой 1 218 тонн были изготовлены в рекордные сроки.

– На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов, – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Напомним, металлоконструкции изготавливались на трех отечественных заводах. Чтобы укрепить все четыре пролета, потребуется более 40 тонн высокопрочных болтов и 10 километров сварочных швов.

Хуснуллин добавил, что количество рабочих на объекте было увеличено до 450 человек, количество задействованной техники – до 45 единиц.

Ранее сообщалось, что вице-премьер провел рабочее совещание со строителями и проектировщиками Крымского моста. В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с реконструкцией железнодорожной ветки. В начале ноября будут получены сроки и проектные решения относительно ее восстановления.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Восстановление переправы должно быть завершено не позднее 1 июля 2023 года, выполнять работы будет компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50