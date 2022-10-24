Алуштинца осудили на 2,5 года колонии за информацию, порочащую российских военных

Крымчанина приговорили к двум годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Алушты за публичное распространение ложной информации в отношении сотрудников вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Гражданин разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах города и остановках общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, когда крымчанин узнал, что его знакомый, работающий в силовых структурах, проходит службу на территории проведения СВО, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, в ходе осмотра места его жительства были изъяты изъяты те самые листовки. Крымчанина приговорили к двум годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд оставил под стражей двух украинцев, готовивших подрыв автомобиля с людьми в Крыму. Апелляционные жалобы не были удовлетворены.

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