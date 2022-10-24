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Происшествия24 октября 2022 15:18

Суды Крыма « заминировали» в 47-й раз с 24 февраля

Письма с угрозами поступили как минимум в три учреждения 24 октября
Екатерина НАЗАРОВА
Суды Крыма снова получили письма с угрозами

Суды Крыма снова получили письма с угрозами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суды Крыма в 47-й раз с 24 февраля поступили письма с угрозами минирования. Сегодня, 24 октября, тревожные сообщения были отправлены как минимум в три учреждения.

- Сегодня снова были подобные сообщения, в 47-й раз с 24 февраля, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Управления Судебного департамента в РК.

Точно известно, что письма поступили в Советский, Красногвардейский и Раздольненский суды республики. Однако, скорее всего, это не полный список. Информация уточняется.

Напомним, сегодня утром в Керчи из-за угрозы минирования эвакуировали школы, больницы и торговые центры. На месте работали правоохранители.

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