В Симферополе открылся новый детский сад на 260 мест

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в районе «Крымская роза» открыл свои двери новый детский сад «Кораблик». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Детский сад рассчитан на 260 мест для детей раннего и дошкольного возраста и соответствует всем требованиям и стандартам. На сегодняшний день в новый детсад выданы уже 90 путевок, – говорится в сообщении.

В новом дошкольном учреждении оборудованы современные пищеблок и медицинский блок. За счет средств городского бюджета приобретено оборудование для пищеблока, постельное белье для спален, игрушки, методические пособия.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

– В спортивном зале также имеются игровые принадлежности для всех возрастов. В музыкальном зале – мультимедийный проектор, пианино, электронный синтезатор. Созданы все необходимые условия для учебно-воспитательного процесса и комфортного пребывания маленьких симферопольцев, – рассказала заведующая «Корабликом» Наталья Шмакова, отметив, что все названия групп «Кораблика» связаны с морской тематикой.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

– Детский сад будет пополняться детками и это даст возможность уменьшить очередность, которая еще есть в городе Симферополь. В этом микрорайоне построено 3 детских сада, рядом находится детские сады «Акварель» и «Лужок» на 260 и 200 мест соответственно, которые также планируется открыть в ближайшее время, – поделилась заместитель главы администрации столицы Крыма – начальник управления образования Татьяна Сухина.

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