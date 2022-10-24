Севастопольца осудят за изнасилование незнакомой девушки на «Яшмовом» пляже

Инцидент произошел утром на безлюдном пляже Фото: Анна КИРИЕНКО

В Севастополе суд ждет 24-летнего местного жителя, обвиняемого в половом преступлении против девушки, загоравшей на пляже.

Инцидент произошел утром 1 сентября этого года, в отсутствии посторонних глаз.

- Применяя насилие, он совершил в отношении незнакомой девушки, которая загорала на пляже «Яшмовый» в Балаклавском районе Севастополя, действия сексуального характера против ее воли, - говорится в сообщении.

Парень был задержан сотрудниками УМВД. Против него завели уголовное дело, далее им займется суд.

Ранее сообщалось, что двоих крымчан отправили в тюрьму за групповое изнасилование односельчанина. Мужчины решили «развлечься» под воздействием алкоголя.

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