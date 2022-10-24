На полигонах ЧФ в Крыму стартовал заключительный этап подготовки мобилизованных

Фото: пресс-служба ЮВО

На полигонах Черноморского флота в Крыму стартовал заключительный этап подготовки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

– К практическим занятиям приступили более 800 резервистов, вошедших в состав одного из подразделений сформированной мотострелковой дивизии, – говорится в сообщении.

Для военнослужащих проведут занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке, а также по радиационной, химической и биологической защите (РХБ), в ходе которых они должны будут выполнить нормативы по применению средств индивидуальной защиты.

В рамках подготовки в зависимости от военно-учетной специальности резервисты будут стрелять из автоматов и пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и гранатометов АГС-17 «Пламя», метать гранаты. Артиллерийские расчеты проведут боевые стрельбы н специализированных полигонах.

Отмечается, что подготовка проходит под руководством военных, имеющих богатый боевой опыт.

Ранее сообщалось, что по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в Главном следственном управлении создана горячая линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Обратиться в ведомство можно по телефону: 8-978-936-80-75. Горячая линия работает круглосуточно.

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