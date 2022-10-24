Обокравшему отель жителю Алушты грозит два года тюрьмы

57-летнего жителя Алушты задержали по подозрению в краже имущества одного из отелей города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летнего жителя Алушты задержали по подозрению в краже имущества одного из отелей города. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Установлено, что мужчина в течение недели проходил стажировку в одном из отелей Алушты и путем свободного доступа, в указанный период похитил имущество, принадлежащее организации, – говорится в сообщении.

Суммарный ущерб отелю превысил 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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