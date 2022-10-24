Симферопольцев проверят на наличие неуплаченных штрафов за нарушение ПДД

С 24 по 28 октября в Симферополе проводится операция «Должник» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 по 28 октября в Симферополе проводится операция «Должник». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В рамках рейда «Должник» при несении службы сотрудники ГИБДД проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленный законом срок, – говорится в сообщении.

ГИБДД рекомендует гражданам вовремя оплачивать штрафы. Неуплата в предусмотренный законодательством срок влечет удвоение суммы штрафа, либо административный арест сроком до пятнадцати суток или до пятидесяти часов обязательных работ.

Напомним, с 24 по 27 октября на дорогах Крыма проходит специальная проверка грузовых автомобилей в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный грузовик». Среди прочего сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на соблюдение правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50