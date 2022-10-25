В Севастополе 4 ноября пройдет «Ночь искусств 2022» в Херсонесе Таврическом

В Античном театре выступит военный оркестр. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Херсонес Таврический - одна из главных достопримечательностей города-героя Севастополя снова участвует во всероссийской акции «Ночь искусств».

- 4 ноября с 18.00 до 22.00 в Херсонесе пройдут яркие и интересные тематические экскурсии, мастер-классы, концерт и не только, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Все желающие смогут побывать на тематической экскурсии «Тысячелетия скрыты под ногами», посмотреть фильма «Город трех империй».

Динамичный тон празднику задаст военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии, который выступит в Античном театре.

В этот вечер также можно будет побывать на различных мастер-классах в Византийском дворике, и даже поучиться танцам Средневековья.

- Гости музея-заповедника также смогут взять урок каллиграфии и овладеть азами искусства чеканки монет. Самым вкусным станет мастер-класс по росписи имбирных пряников – отличного дополнения к горячему чаю в ноябрьский вечер, - отметили в музее-заповеднике.

Вход свободный. Полную программу можно увидеть, перейдя по этой ссылке.

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