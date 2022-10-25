20 педагогов из Крыма приняли участие во втором Всероссийском форуме классных руководителей

Фото: Сергей Аксенов/Tg

20 педагогов из Крыма и Севастополя приняли участие во втором Всероссийском форуме классных руководителей, который завершился на днях в Москве.

- Всего в этом масштабном мероприятии участвовали 1300 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из новых российских регионов, - написал глава Республики Крым в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что крымский учитель Ролан Абджемелов стал победителем специальной номинации «Через знания в космос» в конкурсе «Учитель года России». Учитель математики отметил, что атмосфера в конкурсе была более дружеской, чем сопернической. Преподаватели смотрели друг на друга как на конкурентов только на первом онлайн-эфире.

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