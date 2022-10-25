В Крыму началось истребление мышей

Аграрии приступили к борьбе с мышевидными грызунами в Крыму Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму стартовала борьба с мышевидными грызунами. К настоящему моменту успели обработать 60,26 тысячи гектаров площади.

- Мыши обнаружены на общей площади в 74,37 тысячи гектаров со средней численностью 4,7 жилых норы на гектар, - сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым.

Вредителей можно встретить на обочинах дорог, на заброшенных территориях и даже в посевах озимых культур. Поясняется, что увеличение численности грызунов связано с особенностями погодных условий в регионе.

Для борьбы с вредителями специалисты используют Бактороденцид, Бродифакум Гранд, Изоцин и другие препараты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50