Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 267 рейсов Фото: Евгения ГУСЕВА

Через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и 9,3 тысячи автомобилей с 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 07.00 часов 25 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 19 592 пассажира, 9 312 автомашин, преимущественно, большегрузных и среднетоннажных грузовиков, а также 63 железнодорожных вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 9 октября паромами, который функционируют на переправе, было выполнено 267 рейсов.

Напомним, шестой паром начал работать в Керченском проливе 23 октября. В первый свой рейс «Конро Трейдер» перевез из терминала Рыбный 32 железнодорожных вагона.

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