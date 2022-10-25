В Сакском районе чиновника осудят за предоставление сироте некачественного жилья

Должностное лицо в Сакском районе обвиняется в превышении полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сакском районе расследуется уголовное дело против должностного лица по факту предоставления некачественного жилья сироте. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В 2021 году гражданин, получив жилье непригодное для проживания, обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

- В ходе осмотра жилого помещения, расположенного в одном из сел Сакского района, было установлено, что фасад домовладения имеет признаки разрушения, кровля находится в неудовлетворительном состоянии, инженерные сети отсутствуют полностью, - говорится в сообщении.

Теперь чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, ранее ФСБ задержала в Крыму украинца, который жертвовал деньги на обмундирование для ВСУ. 20-летнему парню грозит от 10 до 20 лет колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50