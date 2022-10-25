В Керчи появилась первая зарядная станция для электромобилей

Фото: Святослав Брусаков/Tg
В Керчи на одной из АЗС появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Об этом сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.
- Зарядная станция работает на одной из АЗС города. Автовладельцы не раз выражали пожелания об установке в городе станции для зарядки электромобилей, - написал Брусаков в своем telegram-канале.
По его словам, пока что это единственная точка в Керчи, где можно подзарядить электромобиль.
Напомним, в апреле этого года в Алуште также открыли первую специализированную СТО для электромобилей. Батарею в 30 киловатт можно зарядить за 500-520 рублей.
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