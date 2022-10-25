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Общество25 октября 2022 9:12

В Крым доставлена крупная партия обуви для участников СВО

Также республика передала Министерству обороны большую партию бронежилетов для военных
Екатерина НАЗАРОВА
В республику доставлена крупная партия обуви для военных

В республику доставлена крупная партия обуви для военных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крым доставлена крупная партия обуви, которую в ближайшее время намерены передать участникам СВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, в минувшую пятницу из Крыма Министерству обороны была передана большая партия бронежилетов для военных.

- Сейчас изыскивается возможность их доставки бойцам. Если с этим возникнут какие-то проблемы, готов лично подключиться к их решению, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва - 1 ноября.

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