В Крым доставлена крупная партия обуви для участников СВО

В республику доставлена крупная партия обуви для военных
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Крым доставлена крупная партия обуви, которую в ближайшее время намерены передать участникам СВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кроме того, в минувшую пятницу из Крыма Министерству обороны была передана большая партия бронежилетов для военных.
- Сейчас изыскивается возможность их доставки бойцам. Если с этим возникнут какие-то проблемы, готов лично подключиться к их решению, - написал Аксенов в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что план по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва - 1 ноября.
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