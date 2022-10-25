Жительница Джанкоя получила четыре года колонии за сбыт марихуаны

Жительницу Джанкоя признали виновной в незаконном сбыте наркотиков
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Джанкое местную жительницу признали виновной в незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
– Из материалов уголовного дела установлено, что 33-летняя ранее судимая девушка за денежное вознаграждение незаконно сбыла более 2,5 г каннабиса (марихуана), – говорится в сообщении.
Женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к четырем годам и 1 месяцу колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жителю Севастополя грозит 20 лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков. У него нашли свыше 600 грамм марихуаны.
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