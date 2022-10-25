В Крыму 25 октября выявили 49 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 25 октября выявили 49 случаев новой коронавирусной инфекции, 208 745 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 198 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период - 201 325, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 18 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 685. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 90 лет.

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