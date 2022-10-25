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Здоровье25 октября 2022 10:20

В Крыму 25 октября выявили 49 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувши сутки зафиксировали 18 новых заболевших
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 25 октября выявили 49 случаев новой коронавирусной инфекции, 208 745 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 198 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период - 201 325, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 18 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 685. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 90 лет.

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