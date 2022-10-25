В Крыму на 26 октября объявлено штормовое предупреждение

26 октября в Крыму ожидаются сильные дожди и резкое усиление ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 октября в Крыму ожидаются сильные дожди и резкое усиление ветра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 26 октября в Крыму ожидаются дожди, утром и днем местами сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Жителей предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобильного транспорта на дорогах (особенно на участках горных перевалов).

– Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, – добавили в ведомстве.

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