Крым вошел в топ-5 мест для турпоездок на поезде в ноябре

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

В период ноябрьских праздников туристы намерены посетить Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Крым и Адлер, выбирая для своих путешествий ж/д сообщение. Об этом свидетельствуют данные сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Чаще всего россияне выбирают поездки межу Москвой и Санкт-Петербургом. Далее в списке по убыванию маршрут Москва - Нижний Новгород, а замыкает тройку маршрут Москва - Казань.

Также в списке можно увидеть и южные направления - Симферополь, Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар. Билет в одну сторону в Симферополь в среднем можно приобрести за 5 551 рубль.

- Если доля направления Краснодар - Адлер за год почти не изменилась, то доли других трех маршрутов выросли в несколько раз. Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Люди пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запуск туров «Крымский вояж» отложили из-за назначения дополнительных поездов. Ближайший рейс запланирован на 29 декабря.

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