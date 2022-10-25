В Крыму подросток, стоящий на учете, украл мопед за 70 тысяч рублей

Парень в Алуште может получить пять лет колонии из-за украденного мопеда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Алуште подросток, стоящий на учете в органах внутренних дел, украл у местной жительницы мопед фирмы «Ямаха» стоимостью 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое жителей Севастополя украли два мангала и сдали их на металлолом. Также они вынесли продукты и алкоголь из местного кафе на 100 тысяч рублей.

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