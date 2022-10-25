Крымчан предупредили о дождевых паводках в конце октября

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В течение недели на реках Крыма прогнозируется подъем воды. Об этом предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

По информации, представленной в прогнозе чрезвычайных ситуаций на последнюю неделю октября, на реках Крыма ожидаются дождевые паводки. Кроме того, специалисты предупреждают о риске возникновения единичных очагов природных пожаров.

Ранее сообщалось, что 26 октября в Крыму ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. Жителей предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобильного транспорта на дорогах (особенно на участках горных перевалов).

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