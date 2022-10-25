В Симферополе изменилась схема движения автобуса №60

Фото: simadm.ru

В крымской столице на время ремонта дорожного полотна изменилась схема движения автобусного маршрута №60. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

– В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия, в период до 20 декабря текущего года временно изменена схема движения муниципального автобусного маршрута № 60 «улица Ракетная – улица Генерала Родионова», с организацией конечной остановки в районе пересечения улиц Генерала Родионова и Зои Рухадзе. Для повышения транспортной доступности прилегающего к Зои Рухадзе микрорайона, в период проведения ремонтных работ согласовано обеспечение заезда на конечный остановочный пункт (Генерала Родионова, 34) в утренние и вечерние часы, при наличии транспортной возможности, – говорится в сообщении.

Жителей и гостей Симферополя просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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