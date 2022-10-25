Жителю Керчи грозит три года за 30 грамм конопли

Фото: МВД России по Республике Крым

В Керчи наркополицейские задержали 42-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина подозревается в хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

– По месту жительства подозреваемого 42-летнего местного жителя сотрудниками полиции обнаружены и изъяты части растений зеленого цвета со специфическим запахом, а также фрагменты самодельных приспособлений для курения наркотиков, с наслоением темного цвета. Согласно заключению эксперта, изъятая масса является частями наркотикосодержащих растений рода «Конопля», общей массой 29,75 гр. (в перерасчете на высушенное вещество), – говорится в сообщении.

Задержанный рассказал полицейским, что вырастил два куста конопли, высушил их части и хранил у себя дома с целью личного употребления.

На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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