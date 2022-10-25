В Симферополе 26 октября отключат свет на 17 улицах

Свет исчезнет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 октября в Симферополе на несколько часов пропадет электричество на 17 улицах, 4 переулках и в 9 садовых товариществах. Перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонтных работ.

Где в Симферополе не будет света с 8.00 до 17.00

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Мелитопольская, 4-112 , 1-99 ; Джанкойская, 2/8-82а , 1/10-79/31 ; Линейная, 4-6 ; 1-й Конной Армии, 48-76 , 19а, 25а; Аянская, 42-70 , 41-67 ; Дружбы, 81-93 ; Красных Зорь, 38-40 , 33; Сенная, 1-27 ; Табачная, 18-28 , 11-19;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Мелитопольский, 2-4 , 1-3 ;

- микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Благовещенск»; «Овен»; «Здоровье»; «Радуга»; «Огонек»; «Темп»; «Нерудник»; «Водник»; «Радуга» (Трудовское с/с).

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