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Экономика25 октября 2022 13:44

Минтранс Крыма заявил, что очереди на паром со стороны республики нет

Грузовые автомобили заезжают сразу на паром
Екатерина НАЗАРОВА
Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 267 рейсов

Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 267 рейсов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Очереди на паром через Керченский пролив со стороны Крыма в направлении Краснодарского края нет, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

- В настоящий момент очереди с крымской стороны нет. Грузовые автомобили заезжают сразу на паром, - говорится в сообщении.

Напомним, через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и 9,3 тысячи автомобилей с 9 октября. Паромами, который функционируют на переправе, было выполнено 267 рейсов.

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