Минтранс Крыма заявил, что очереди на паром со стороны республики нет

Шестью паромами, работающими на переправе, совокупно выполнено 267 рейсов Фото: Евгения ГУСЕВА

Очереди на паром через Керченский пролив со стороны Крыма в направлении Краснодарского края нет, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

- В настоящий момент очереди с крымской стороны нет. Грузовые автомобили заезжают сразу на паром, - говорится в сообщении.

Напомним, через Керченскую паромную переправу перевезены более 19 тысяч пассажиров и 9,3 тысячи автомобилей с 9 октября. Паромами, который функционируют на переправе, было выполнено 267 рейсов.

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