Глава крымской Новофедоровки Россоловский подал в отставку

Фото: vk.com/s.rossolovskiy

Глава администрации поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма, где в августе на военном аэродроме сдетонировали авиационные боеприпасы, Сергей Россоловский подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

– Сегодня я принял непростое решение, подал в отставку по собственному желанию, – написал он.

По словам Россоловского, на сегодняшний день основные мероприятия по ликвидации последствий ЧП выполнены.

Напомним, 9 августа на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка произошел взрыв – по данным Минобороны, на обвалованной площадке хранения произошла непроизвольная детонация нескольких авиационных боеприпасов. Власти республики ввели режим ЧС. В результате ЧП один человек погиб, 14 пострадали.

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