В крымском селе Новоселовское завершилось строительство амбулатории

Фото: Минздрав РК

В селе Новоселовское Раздольненского района Крыма завершилось строительство модульного здания новой врачебной амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

– В медицинском учреждении оборудованы регистратура, кабинеты приема пациентов с компьютеризированными рабочими местами медицинского персонала, процедурный, смотровой и прививочный кабинеты, кабинет стоматолога, физиотерапии, дневной стационар, стерилизационная и другие помещения, – говорится в сообщении.

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Объект строился за счет средств ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Площадь здания – 218 квадратных метров; стоимость строительства составила 35,7 млн рублей.

К медучреждению прикреплены 3 730 человек. Для маломобильных пациентов установлен наружный пандус, кнопки вызова помощи персонала перед входом в здание, информационные устройства, таблички и тактильные указатели, а также специально оборудованные санузлы.

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