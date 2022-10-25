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Политика25 октября 2022 17:16

26-летнюю жительницу Севастополя во второй раз привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ в интернете

В марте девушку уже штрафовали на 30 тысяч рублей
Дмитрий Коренев
26-летнюю жительницу Севастополя второй раз привлекут к ответственности за дискредитацию российской армии

26-летнюю жительницу Севастополя второй раз привлекут к ответственности за дискредитацию российской армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летнюю жительницу Севастополя задержали за дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

– В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили в одной из социальных сетей публикации дискредитирующие деятельность Вооруженных сил РФ в связи с проведением специальной военной операции на Украине, – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно установили личность автора постов. Оказалось, что девушка привлекается к ответственности за аналогичную деятельность не в первый раз. В марте суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

– Несмотря на это, нарушительница не встала на путь исправления и продолжила размещать дискредитирующие деятельность ВС РФ материалы в публичном пространстве, – отметили в ведомстве.

Полицейские составили административный протокол и направили собранные материалы в Ленинский районный суд.

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