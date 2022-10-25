В Краснодарском крае с 27 октября ограничат проезд грузовиков к паромной переправе в Крым

С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе. Как сообщили в региональном оперштабе, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев

– С 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу, – говорится в сообщении.

Ограничения не затрагивают грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическую продукцию, технику, необходимую для восстановления инфраструктуры, а также скоропортящиеся товары и отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

– Для всего остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет альтернативный сухопутный маршрут - от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым), – уточнили в оперштабе.

Для беспрепятственного прохождения грузов будет организован «зеленый коридор».

Путь из Ростовской области в Крым лежит через Мариуполь – Бердянск – Мелитополь и занимает 7 часов (387 километров). Он оснащен автозаправочными станциями. Останавливаться разрешено исключительно на стационарных площадках отдыха и АЗС.

Отмечается, что введенные меры приведут к сокращению времени простоя фур на подходах к паромной переправе, а также ускорят доставку социально-значимых товаров. Они будут действовать до стабилизации ситуации с загрузкой паромов, с учетом складывающихся погодных условий.

Еще одним способом доставки грузов остается железная дорога.

Ранее Минтранс Крыма заявил, что очереди на паромную переправу со стороны республики нет, грузовики заезжают сразу на паром.

Напомним, через Керченскую паромную переправу с 9 октября перевезены более 19 тысяч пассажиров и 9,3 тысячи автомобилей. Паромами, который функционируют на переправе, было выполнено 267 рейсов.

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