Ж/д вокзал Симферополя празднует 23-летие со дня открытия после реконструкции

Фото: ФГУП «КЖД»

Железнодорожный вокзал Симферополя сегодня празднует 23-летние со дня своего открытия после масштабной реконструкции, которая состоялась в октябре 1999 года. Об этом сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога».

В 1999 году было принято решение заменитьь105 комплектов стрелочных переводов, 14,67 километров пути, отреставрировать фасад здания и заменить крышу самого вокзала и прилегающих зданий.

- В 2012–2013 годах был построен конкорс, который соединил между собой вокзальный перрон и платформы для пригородного сообщения (№ 5 и 6), - говорится в сообщении.

В 2018-2019 годах вокзал начали готовить к запуску движения пассажирских поездов по ж/д части Крымского моста.

Сегодня Симферопольский вокзал - комфортабельный современный пассажирский комплекс, который предоставляет все виды услуг для пассажиров.

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