Через Керченскую переправу перевезено более 20 тысяч человек с 9 октября

За все время шестью паромами было выполнено 283 рейса Фото: Евгения ГУСЕВА

Через Керченскую переправу перевезено более 20 тысяч человек и почти 10 тысяч единиц грузового транспорта с 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 26 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 20 тысяч 172 пассажира, 9 тысяч 783 единицы грузового автотранспорта и 131 железнодорожный вагон, - говорится в сообщении.

Отмечается, что шестью паромами, работающими на переправе, выполнено 283 рейса.

В пресс-службе также добавили, что серьезного ухудшения погоды не предвидится, паромы продолжают работать штатно. Дем и вечером, по прогнозам метеорологов, может пойти дождь, высота волн будет достигать 20-70 сантиметров.

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