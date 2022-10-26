Глава СКР Бастрыкин провел совещание по вопросам помощи пострадавшим детям из новых регионов России

Фото: СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел заседание координационного совета. На нем, среди прочего, обсуждались вопросы оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, а также террористических актов и вооруженных конфликтов.

Бастрыкин отметил мужество уроженцев новых регионов России, а также их терпение и веру, которые помогли воссоединиться с братским народом. Глава СК добавил, что теперь одна из главных задач – помочь жителям новых регионов в интеграции в российское правовое поле. Особенно внимательно эта работа должна вестись в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Среди проблем, которые необходимо решить в первую очередь: обеспечение медицинской помощи и решение жилищных вопросов. Кроме того, дети из новых регионов России должны адаптироваться к отечественным образовательным стандартам. Немаловажно и психологическое сопровождение, а также наставничество, уверен Александр Бастрыкин.

- По итогам заседания был выработан ряд конкретных предложений, направленных на защиту прав, жизни и здоровья детей, пострадавших от действий киевского режима, - рассказали в СК России.

В заседании под руководством Александра Бастрыкини приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, советник главы ДНР по правам ребенка, а также представители Минобороны, МВД, МЧС, Минздрава, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты, а также официальные лица из других ведомств.