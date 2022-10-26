New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым российским

Крым имеет критическое значение для нацбезопасности России Фото: Юлия АЛЕХИНА

У Запада была возможность предотвратить проведение СВО в Украине в случае признания Крымского полуострова частью РФ. Такое мнение выразил ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

- В убеждении, что без полуострова РФ становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть Крымом, то, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия, - сообщил Колдуэлл.

Ранее предприниматель Илон Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта в Украине. По его мнению, США убедят Украину в необходимости отказа от попыток вернуть полуостров. Также, по его убеждению, Россия может применить ядерное оружие при угрозе потери Крыма, так как он имеет критическое значение для нацбезопасности страны.

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