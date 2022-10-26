В Крыму спасатели достали автомобиль со дна водоема

Фото: mchs.rk.gov.ru

Симферопольские спасатели достали иномарку со дна водоема села Фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

– Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» обратился в службу спасения и сообщил о том, что его машина скатилась в водохранилище. На место выехала дежурная смена спасателей, – говорится в сообщении.

Спасатели погрузились в водоем и приступили к поиску автомобиля. Спустя час машина была обнаружена на глубине более шести метров в 50 метрах от берега.

Фото: mchs.rk.gov.ru

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» установили мягкие понтоны парашютного типа, после чего с помощью остропки и закрепления такелажа, с использованием лебедки достали автомобиль.

Фото: mchs.rk.gov.ru

Операция заняла около трех часов. Причины случившегося выясняют эксперты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50