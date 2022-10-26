В Симферополе почтили память легендарного летчика Амет-Хана Султана

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице 25 октября возложили цветы к памятнику летчика Амет-Хана Султана, расположенному на одноименной площади, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Торжественная церемония состоялась в честь 102-й годовщины со дня рождения дважды Героя Советского Союза.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал Симферополя сегодня, 26 октября, празднует 23-летние со дня своего открытия после масштабной реконструкции, которая состоялась в октябре 1999 года.

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