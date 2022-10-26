На пруду в симферопольском парке имени Гагарина запретили ловить рыбу

Фото: МБУК "Парки столицы"

Ловля рыбы на пруду в парке имени Гагарина в Симферополе теперь под запретом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Теперь рядом можно увидеть соответствующие таблички.

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Запрет стал возможен после того, как МБУК «Парки столицы» провели зарыбление и запустили мальков рыб в пруд для улучшения его экосистемы, - говорится в сообщении.

Гостей и жителей города предупреждают, что игнорирование запрета на рыболовство в пруду является правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 158 УК РФ.

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