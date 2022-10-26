В Ялте продолжается масштабнейший ремонт дорог со времен СССР

Фото: t.me/yanina_pavlenko

На участке Ялта – Гончарное в районе Ливадии и Оренады продолжается дорожный ремонт. Как сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Янина Павленко, у храма Архангела Михаила уже появился новый асфальт, а на нижней дороге в районе Ливадии рабочие приступили к фрезерованию верхнего слоя старого покрытия.

– Таких масштабных работ у нас не проводилось, пожалуй, с советских времен, – отметила она.

Ранее Павленко рассказала о ходе ремонта площади Советской в Ялте. Она выразила уверенность, что работы завершатся до Нового года.

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