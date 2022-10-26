Крымский косметический бренд расширяет франчайзинговую сеть, теперь представив полуостров в Казани

Россияне стали больше ценить отечественные бренды с историей и экспертизой. Фото: "Крымская Роза"

Теперь с косметикой из Крыма могут познакомиться и жители Казани. Представители известного бренда с 90-летней историей уверены, что открытие в городе магазина крымской косметики, созданной на основе выращенного в Крыму сырья, это еще один шаг к формированию престижа и позитивного имиджа Крымского полуострова.

Фирменный корнер в Казани (ТРЦ «Мега», просп. Победы, 141) - уже 10-й магазин, открытый компанией «Крымская Роза», и 6-й - по линии франчайзинга за пределами полуострова. Помимо крымских городов косметика бренда представлена в Ростове-на-Дону, Тюмени, Калининграде, Подмосковных Балашихе и Краснознаменске. А в ближайшей перспективе компания открывает магазины в Москве, Краснодаре и еще по магазину в Тюмени и Калининграде.

Сегодня «Крымская Роза» - визитная карточка Крымского полуострова. Руководству удалось не просто сохранить производство, но и выйти на новый уровень. В 2022 году, когда многие европейские бренды косметики сообщили об уходе с российского рынка, в компании заявили о готовности нарастить объемы производства с учетом запроса потребителя.

Эксперты называют компанию одной из наиболее успешных косметических франшиз в стране, которая предлагает предпринимателям не только выгодные цены на оптовые закупки, но и полностью упакованный и проверенный бизнес-процесс с правом на использование легендарного торгового знака.

Как отмечала ранее вице-премьер правительства РК – министр финансов Крыма Ирина Кивико, предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с «Крымской Розой», выбирают проверенные временем бизнес-модели с высокой узнаваемостью и спросом. Работа по дальнейшему развитию сети даст возможность использовать популярность крымского бренда для привлечения новой целевой аудитории и расширения географии продаж.

- Мы как бизнес, представляющий Крым, понимаем свою ответственность, ведь качеством своей продукции мы также формируем определенный образ, восприятие, Крым как бренд, - считает управляющий партнер компании Юлия Гладун. - В России осталось не так много косметических производств, которые сохранили бы традиции. При этом наш бренд работает с 1930 года. И то, что сегодня «Крымская Роза», компания с экспертизой и богатой историей, открывает магазины в разных уголках страны, на наш взгляд, позитивно влияет на имидж полуострова, желание узнать о нем больше.

В Казани знакомы с брендом. Открытие магазина вызвало у горожан большой интерес. Фото: "Крымская Роза"

СПРАВКА КП

«Крымская Роза» - косметическая компания, производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму. Компания с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур.

Сегодня продукция «Крымской Розы» представлена на крупнейших маркетплейсах WildBerries и OZON, а также на сайтах крупных российских торговых сетей косметики и парфюмерии - «Л'Этуа ль» и «Золотое Яблоко».