25-26 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезено 608 пассажиров

За все время шестью паромами было выполнено 283 рейса Фото: Евгения ГУСЕВА

За вторник и среду через Керченский пролив в обе стороны паромами было перевезено 608 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- 25-26 октября с двух сторон паромами перевезено 608 пассажиров, 492 транспортных средства, 37 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

В то же время с начала возобновления работы Керченской переправы 9 октября было перевезено более 20 тысяч человек более 9 тысяч единиц грузового автотранспорта.

Кроме того, что шестью паромами, работающими на переправе, выполнено 283 рейса.

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