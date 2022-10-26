В WINEPARK пройдет первое мероприятие по сбору урожая оливок

Фото: WINEPARK

29 октября WINEPARK приглашает стать частью местной культуры, принять участие в командном сборе урожая оливок, насладиться легким завтраком, продегустировать оливки и посмотреть атмосферный фильм в греческом кинотеатре.

Сезон сбора оливок – традиционный праздник во многих странах, на который съезжаются как местные жители, так и многочисленные туристы из разных регионов и стран. Сбор урожая стал ритуалом, который всегда проходит в исключительно дружеской и позитивной атмосфере. Гости WINEPARK смогут узнать больше о сортах и методах ухода за деревьями, а также прикоснуться к истории древнейшей оливы - символа паркового пространства WINEPARK, где растут 1500 деревьев оливы, в числе которых израильские деревья, чей возраст доходит до 1300 лет.

Утро для гостей «Оливкового субботника» начнется с легкого завтрака с круассанами, оливками и сыром. После гости не только примут участие в сборе оливок, но и посоревнуются за звание победителя и получат вкусные призы из сада WINEPARK. День завершится просмотром атмосферного фильма Mamma Mia! в греческом кинотеатре. Для тех, кто хочет попробовать блюда локаворской кухни, сыры местного производства, есть возможность посетить ресторан Winekitchen.

Фото: WINEPARK

*Стоимость билета: 1000 руб. В стоимость входит: завтрак, участие в сборе, дегустация оливок, просмотр фильма. Ужин, вино и закуски – по меню.

Бронирование по телефону 8 800 500 23 57 или на сайте организаторов