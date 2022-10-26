В крымском поселке Комсомольское расчищают Салгир от мусора и деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Комсомольском сотрудники муниципального учреждения «Город» распиливают и вывозят деревья, упавшие в русло Салгира. Об этом сообщил директор муниципального учреждения Антон Гумен.

- Работают порядка 10 человек и четырех единиц техники. Проводим обрезку и снос аварийных деревьев в русле реки Салгир. Дано поручение главой администрации Михаилом Афанасьевым привести в порядок до конца года, очистить русло от поваленных деревьев, которые в результате летнего паводка упали, а где-то уже просто гнилые от возраста, - рассказал Гумен.

Он добавил, что параллельно русло реки очищается от скопившегося в нем бытового мусора, который не убирался годами. Очищен к настоящему моменту всего один квартал. Работы впереди еще много.

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