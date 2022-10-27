Погода на 27 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

Октябрь в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- День пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8...10°, днем 14...16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. , днем тепло 16…18°

В Ялте, как сообщает yandex, +10…+17°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +11…16°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +11 …+15°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +11 …+17°, северо-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +11…+14, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+14°, скорость северо-западного ветра 2-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +9…+15°, скорость северо-западного ветра 3-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +15 …+17°.

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