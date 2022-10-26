Власти Симферополя на Новый год ограничатся старыми игрушками и иллюминацией

Бюджетные средства, которые планировалось потратить на закупку к празднованию Нового года, перенаправят на другие нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На празднование Нового года-2023 в Симферополе решили не использовать бюджетные средства. Сэкономленные средства направят на иные нужды.

- Для украшения города мы будем использовать иллюминацию, игрушки, елки, закупленные в предыдущие годы, - цитирует КИА главу администрации Симферополя Михаила Афанасьева.

Он также отметил, что детей без праздника не оставят - для них организуют небольшие праздничные мероприятия.

Ранее КП-Крым писала, что на праздновании Нового города-2023 в Ялте намерены сэкономить 30 миллионов рублей. Средства будут направлены на нужды военных, участвующих в СВО. Однако курортную столицу полуострова все же украсят, как это было в предыдущие годы.

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