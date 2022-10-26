В трех селах под Алуштой отремонтировали амбулатории

Фото: rk.gov.ru

В городском округе Алушта завершен капитальный ремонт трех врачебных амбулаторий ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница» в селах Изобильное, Малый Маяк и Малореченское, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

– В зданиях выполнен капитальный ремонт кровли и фасада. Произведены отделочные работы внутренних помещений, обновлена отделка стен и потолков. Установлены двери, проведена замена полов, инженерных коммуникаций, системы отопления, электроснабжения, водоотведения и водоснабжения. Установлено новое сантехническое оборудование, система пожаротушения и пожарная сигнализация, – говорится в сообщении.

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

При проведении ремонта не забыли и о доступности для маломобильных граждан. Обновленные здания уже начали принимать пациентов.

Здания ремонтировали в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение». В текущем году на реализацию программы по капитальному ремонту и строительству врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено финансирование в размере 1 млрд 300 млн рублей.

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