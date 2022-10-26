Прокуратура требует вернуть в госсобственность земли под Алуштой стоимостью более 200 млн рублей

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Прокуратура требует вернуть в госсобственность земельные участки кадастровой стоимостью более 200 млн рублей, расположенные в поселке Семидворье под Алуштой. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Республики Крым, земли были переданы в частную собственность незаконно.

– Установлено, что земельные участки площадью более 3,5 га стоимостью более 200 млн рублей, расположенные в поселке Семидворье, переданы в частную собственность. В дальнейшем имущество являлось предметом неоднократных сделок. Как показала проверка, спорные участки частично расположены на землях лесного фонда и в границах водоохраной зоны Черного моря, а у органа местного самоуправления отсутствовали правовые основания для их передачи в частную собственность, – говорится в сообщении.

Защищая публичные интересы республики, прокурор обратился в Алуштинский городской суд с исковым заявлением «об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения и их возврате». В настоящее время гражданские дела находятся на рассмотрении суда.

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